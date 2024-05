Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: Sikorsky teste un drone à aile soufflée information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 14:45









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que sa filiale Sikorsky teste un nouveau système aérien sans équipage à décollage et atterrissage vertical (VTOL/UAS) avec une configuration à double propulseur ' aile soufflée par rotor '.



Ces tests visent à démontrer l'efficacité de cette technologie pour des missions de longue endurance comme la surveillance.



Soutenant l'initiative Ancillary de la DARPA, Sikorsky développe un UAS VTOL X-Plane de classe 3 capable d'opérer dans diverses conditions météorologiques sans infrastructure. Si son projet est retenu, Sikorsky prévoit de créer une version hybride-électrique.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE 0.00%