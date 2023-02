Lockheed Martin: Sikorsky livre 2 hélicoptères à l'US Army information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 17:20

(CercleFinance.com) - Sikorsky, une entreprise de Lockheed Martin, a livré deux hélicoptères CH-53K au U.S. Marine Corps au dernier trimestre de 2022.



Ces hélicoptères de transport lourd CH-53K s'ajoutent aux sept déjà en service à la Marine Corps Air Station (MCAS) New River à Jacksonville, en Caroline du Nord



'Les employés de Sikorsky utilisent des technologies de pointe pour fabriquer l'hélicoptère CH-53K, ce qui augmente les capacités et la capacité de survie du U.S. Marine Corps', a déclaré Bill Falk, directeur du programme CH-53K de Sikorsky.



Par ailleurs, Sikorsky est en bonne voie de livrer plus d'hélicoptères King StallionMC multi-missions au U.S. Marine Corps en 2023.



La production devrait être portée à plus de 20 hélicoptères par année au cours des prochaines années.