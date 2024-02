Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: Sikorsky dévoile son projet de VTOL hybride information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 16:08









(CercleFinance.com) - Sikorsky, une société de Lockheed Martin, a dévoilé aujourd'hui son projet de construction, de test et de pilotage d'un démonstrateur hybride-électrique à décollage et atterrissage vertical (HEX/VTOL) avec une configuration à ailes inclinables.



Cette conception est la première d'une série de gros avions VTOL de nouvelle génération - allant des hélicoptères plus traditionnels aux configurations ailées - qui comporteront différents degrés d'électrification et un système d'autonomie avancé pour un vol piloté en option.



' Notre programme de démonstration HEX fournira des informations précieuses alors que nous envisageons une future famille d'avions construits à l'échelle et dans les configurations préférées pertinentes pour les clients commerciaux et militaires', a commenté le président de Sikorsky, Paul Lemmo.



Le programme HEX mettra l'accent sur une autonomie supérieure à 500 milles marins à grande vitesse, sur moins de systèmes mécaniques pour réduire la complexité et sur des coûts de maintenance inférieurs.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE +0.96%