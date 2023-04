Lockheed Martin signe un contrat de soutien à la maintenance des avions militaires F-35

(AOF) - Lockheed Martin et le Joint Program Office (JPO) du F-35 ont signé le contrat Lightning Air System National Capability Enterprise (LANCE) 23-27 pour le soutien de la flotte F-35 du Royaume-Uni. Le contrat de soutien des aéronefs est évalué à environ 147 millions de livres sterling. Il garantira la capacité de la flotte britannique de F-35 à mener des missions de combat dans le monde entier. Dans le cadre de contrat, BAE Systems sera le principal sous-traitant de Lockheed Martin et fournira la majorité du personnel à la Royal Air Force (RAF) de Marham, et sur les sites de déploiement.

L'équipe industrielle conjointe assurera la formation du personnel navigant, du personnel au sol et la planification des missions, le soutien technique et opérationnel, le soutien informatique, la gestion et l'expertise de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les capacités de maintenance.

