Lockheed Martin: signe un contrat avec l'US Army information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 17:27

(CercleFinance.com) - L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat pour des lanceurs M299 d'une valeur totale de 25,9 millions de dollars. Ce contrat fournit des lanceurs M299 All Up et un soutien en pièces de rechange pour l'armée américaine et les clients internationaux.



Le lanceur M299 fonctionne dans des environnements de vol sévères, avec une conception numérique qui permet l'interface avec une variété de plateformes. Il a la capacité de reconnaître et de tirer toutes les variantes de HELLFIRE et de JAGM dans n'importe quelle séquence plausible.



' Le lanceur M299 est la solution idéale pour de nombreux aéronefs et plates-formes terrestres lorsqu'il s'agit de défendre, de dissuader et de vaincre les menaces actuelles et futures ', a déclaré Joey Drake, directeur du programme Air-to-Ground Missile Systems.



Avec plus de 6 000 lanceurs M299 actuellement livrés, il est actuellement en service chez 29 clients et a une fiabilité opérationnelle spécifiée dépassée de 99% par mission.