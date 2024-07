Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: série de projets industriels en Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 12:56









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé vouloir continuer à s'investir dans l'économie thaïlandaise, notamment via une proposition de participation industrielle alors que le gouvernement thaïlandais procède actuellement à une évaluation du F-16 Block 70/72 pour son futur programme de chasseurs.



Les projets de Lockheed incluent la création d'un centre de R&D, la formation avancée en ingénierie aérospatiale, le développement de la main-d'oeuvre, l'assistance technique pour une mise à niveau des systèmes de communication, la formation en maintenance des chasseurs, l'exploration des opportunités de chaîne d'approvisionnement et le développement des capacités de soutien en Thaïlande.



Lockheed Martin assure par ailleurs que son F-16 Block 70/72 'répondra aux besoins de défense de la Thaïlande'.





