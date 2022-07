Lockheed Martin revoit ses objectifs 2022 à la baisse

(AOF) - Le groupe d'aéronautique et de défense Lockheed Martin perdait 2,79% à 387,28 dollars en avant-Bourse à Wall Street. Il a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires net de 15,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, contre 17,0 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Le bénéfice net du deuxième trimestre 2022 s'élève à 309 millions de dollars, soit 1,16 dollars par action, contre 1,8 milliard de dollars, soit 6,52 dollars par action, au deuxième trimestre 2021.

Le flux de trésorerie disponible était de 1,0 milliard de dollars au deuxième trimestre de 2022 et de 2021. Le bénéfice net du trimestre clos le 26 juin 2022 comprend des charges non opérationnelles totalisant 1,7 milliard de dollars (1,4 milliard de dollars, soit 5,16 dollars par action, après impôts).

Les performances du groupe ont pâti de la chute des ventes d'avions de combat F-35 en recul à cause de la pandémie ainsi que de l'accumulation de plusieurs charges exceptionnelles.

"Lockheed Martin a continué à générer des liquidités solides et constantes, retournant plus d'un milliard de dollars de liquidités aux actionnaires au deuxième trimestre grâce à notre dividende leader du secteur et à notre programme de rachat d'actions en cours", a déclaré James Taiclet, président-directeur général de Lockheed Martin.

"Bien que les revenus de la période aient été affectés par des difficultés d'approvisionnement et le calendrier des négociations de contrats avec les clients, les mesures que nous avons prises pour réduire les coûts ont permis de booster les marges. En outre, notre solide génération de trésorerie continue aussi de fournir les ressources nécessaires pour investir dans les fondements de notre croissance future (développement de l'hypersonique, sécurité du 21e siècle et transformation numérique interne", a ajouté le dirigeant.

