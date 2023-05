Lockheed Martin: remporte un contrat avec l'armée américaine information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 16:20

(CercleFinance.com) - L'armée américaine a attribué à la Javelin Joint Venture (JJV) un contrat de production à livraison indéfinie et quantité indéfinie (IDIQ) avec un plafond total de 7,2 milliards de dollars pour les années fiscales 2023 à 2026 pour le système d'arme Javelin et les équipements et services associés.



Cette attribution comprend une année de base avec un financement autorisé à 1,02 milliard de dollars et un soutien à la rampe de production pour augmenter la production de Javelin All Up Round (AUR) à 3 960 par an à la fin de 2026.



Le contrat de production prévoit l'approvisionnement des systèmes Javelin et le soutien pour l'armée américaine et les clients internationaux. Le contrat fournira également l'outillage, l'équipement de test et l'effort non récurrent (NRE) pour la rampe de production Javelin qui soutiendra l'augmentation de la capacité de production Javelin.



' Ce contrat nous permet de continuer à évoluer en fonction des besoins de nos clients, tout en augmentant la production du Javelin pour répondre à l'intérêt international croissant pour ce système d'arme polyvalent ', déclare Dave Pantano, vice-président de JJV et directeur du programme Javelin de Lockheed Martin.