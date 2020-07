Lockheed Martin : relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Lockheed Martin indique viser désormais pour 2020, un BPA entre 23,75 et 24,05 dollars (et non plus entre 23,65 et 23,95 dollars) et des revenus entre 63,5 et 65 milliards (et non plus entre 62,25 et 64 milliards).

Sur le deuxième trimestre, le groupe d'équipements de défense a vu son bénéfice net augmenter de 14,5% à 1,63 milliard de dollars, soit 5,79 dollars par action, là où les analystes attendaient en moyenne une dizaine de cents de moins.

Ses revenus ont augmenté de 12,4% à un peu plus de 16,2 milliards de dollars, une croissance soutenue par chacune de ses quatre grandes divisions, tandis que son carnet de commandes a atteint le niveau record de 150,3 milliards.