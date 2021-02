Lockheed Martin : rejoint le programme Platform One

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin rejoint Platform One, un programme soutenu par le Département de la Défense qui vise à accélérer le développement et le déploiement de logiciels plus rapides pour avions de combats, avec des mises à jour en continu, pour les systèmes de gestion de combat avancé.

L'armée de l'air avait récemment attribué à Lockheed Martin un contrat (BOA) pour les services DevSecOps (une démarche dans laquelle la sécurité n'est pas construite autour de la solution mais en fait partie intégrante dès la conception) de Platform One Software.

Dans ce cadre, Lockheed Martin a pu approfondir sa collaboration avec les équipes de Platforme One, créant ainsi des opportunités pour Lockheed Martin d'aider à construire et à soutenir la solution Platform One.

Lockheed Martin est l'une des nombreuses entreprises à rejoindre Platform One dans le cadre d'un effort collaboratif intersectoriel.