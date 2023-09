Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: récupération de la capsule OSIRIS-REx information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - La capsule OSIRIS-REx a atterri en toute sécurité avec le tout premier échantillon d'astéroïde de la NASA.



La mission de la NASA - conçue, construite et pilotée par Lockheed Martin - vise à découvrir de nouvelles connaissances sur les éléments constitutifs de la vie dans notre système solaire.



' Les scientifiques espèrent que cela nous en apprendra davantage sur l'origine des matières organiques qui ont conduit à la vie sur terre et nous aidera à mieux comprendre la formation des planètes ' indique le groupe.



Une équipe de récupération spécialisée dirigée par Lockheed Martin composée de représentants du Goddard Space Flight Center de la NASA, du NASA Johnson Space Center et de l'Université de l'Arizona, a sécurisé la capsule.



'L'atterrissage s'est déroulé en toute sécurité, la récupération a été un énorme succès et nous sommes ravis que la prochaine phase de cette mission puisse maintenant commencer', a déclaré Kyle Griffin, vice-président et directeur général de l'espace civil commercial chez Lockheed Martin.



'Ce retour d'échantillon particulier est monumental - les scientifiques sont sur le point d'ouvrir une capsule contenant les premières histoires de notre système solaire.'





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -0.84%