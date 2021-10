Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : recul de 63% du bénéfice net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 14:53









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin dévoile des ventes nettes de 16 milliards de dollars au titre du 3e trimestre soit un recul de 3% environ par rapport à la même période un an plus tôt (16,5 milliards de dollars). Le résultat opérationnel consolidé ressort à 2,3 milliards de dollars -contre 2,1 milliards un an plus tôt- et le bénéfice net trimestriel s'établit finalement à 614 M$, en recul de 63% par rapport au 3e trimestre 2020 (1698 M$), soit un BPA de 2,21$ au lieu de 6,05$. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes nettes progressent de 2%, et atteignent 49,3 milliards de dollars. Sur la même période, le bénéfice net a reculé de 14%, à 4,3 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'exercice, Lockheed Martin anticipe désormais des ventes d'environ 64 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 27,17$.

