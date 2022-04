Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: record de temps de vol pour Stalker VXE information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 16:32









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que sa division 'Skunk Works', l'appellation officielle de la division Advanced Development Programs, a démontré les capacités d'endurance étendues du Stalker VXE, un système aérien sans pilote (UAS) spécialement configuré lors d'un vol d'endurance record du monde le 18 février 2022, au Santa Margarita Ranch en Californie.



Le vol établit un nouveau record dans la catégorie Groupe 2 (5 à 25 kilogrammes) avec un temps de vol de 39 heures, 17 minutes et 7 secondes.

Le vol a été soumis à la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), l'organisme mondial sanctionnant les records d'aviation.



Le vol a fourni des informations précieuses pour les améliorations du Stalker VXE visant à faire évoluer ses capacités de mission pour l'avenir, indique Lockheed Martin.





