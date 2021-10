Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : record de portée pour le missile PrSM information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 16:19









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a fait savoir aujourd'hui que son missile de frappe de précision PrSM avait effectué son vol le plus long à l'occasion d'un tir réalisé par l'armée américaine, depuis la Vendeberg Space Force Base, en Californie. Tiré depuis un lanceur HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), le PrSM a effectué un long vol au-dessus du Pacifique, validant les exigences de portée et de performance. Lockheed indique continue à développer le missile en partenariat avec l'armée US. Le prochain tir est prévu cet automne, indique l'entreprise.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE +0.31%