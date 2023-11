Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: réalise un test en vol du missile PrSM information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a réalisé avec succès un test en vol de qualification de production avec l'armée américaine lors d'une démonstration au White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique.



Un missile de frappe de précision (PrSM) a été tiré depuis un lanceur HIMARS pour atteindre une cible. Il s'agit de la distance la plus courte parcourue à ce jour, démontrant la précision continue du système du lancement à l'impact.



Le PrSM est le missile de frappe de précision à longue portée de nouvelle génération de l'armée américaine, capable de neutraliser des cibles jusqu'à plus de 400 kilomètres.



Ce test vérifie l'intégrité structurelle du missile et le contrôle de la trajectoire.



'Cette démonstration est le premier d'une série de tests de qualification de production rapprochant PrSM de la mise en service et de la livraison de missiles à capacité opérationnelle précoce (EOC) cette année', a déclaré Jay Price, vice-président des tirs de précision chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control.





