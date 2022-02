Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman : belle séance en vue à Wall Street

(AOF) - A l’image de leurs consœurs européennes, les valeurs liées à la défense devraient briller ce lundi à Wall Street. En préouverture de la place de New York, Lockheed Martin, Raytheon et Northrop Grumman gagnent entre 3% et 6%. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Allemagne a décidé de nettement accroître ses dépenses militaires. Le pays va débloquer une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros pour moderniser sa défense. Le chancelier Olaf Scholz veut également augmenter les dépenses de défense à plus de 2% du PIB par an.

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.