Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: publie des données sur l'amarrage en orbite information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 15:23









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir publié une norme d'interface open source non propriétaire visant à prendre en charge l'amarrage en orbite des véhicules spatiaux.



Cette interface MAP (Mission Augmentation Port) fournit une conception d'interface mécanique pour l'amarrage des engins spatiaux les uns aux autres.



'Grâce à cette technologie, nous sommes en mesure de mettre à niveau les engins spatiaux opérationnels et de fournir une infrastructure de maintenance intégrée pour les engins spatiaux en orbite', indique Lockheed Martin.



Les données publiées par Lockheed Martin peuvent être utilisées par les concepteurs pour développer leurs propres adaptateurs d'amarrage conformes au MAP qui permettront l'interopérabilité des satellites d'amarrage.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE -1.22%