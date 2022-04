Lockheed Martin : publication mitigée au premier trimestre

(AOF) - Lockheed Martin a dévoilé mardi ses résultats au titre du premier trimestre 2022. Ainsi, le groupe américain de défense et sécurité a publié un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars sur la période, ou 6,44 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars, ou 6,56 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet visait 6,11 dollars par action. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Lockheed Martin s'établit à 14,96 milliards de dollars au premier trimestre 2022, en baisse de 8% sur un an, ce qui déçoit les attentes du marché (15,58 milliards de dollars).

Pour l'exercice 2022, le groupe a confirmé sa guidance : il table sur un bénéfice par action d'environ 26,70 dollars et un chiffre d'affaires avoisinant les 66 milliards de dollars.

En préouverture de Wall Street, le titre Lockheed Martin abandonne plus de 2%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.