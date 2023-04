Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: protocole d'accord avec Rheinmetall Defence information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 15:29









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir conclu un protocole d'accord avec Rheinmetall Defence afin de fournir à l'Allemagne un système d'artillerie unique s'appuyant sur des composants éprouvés au combat et produits en Allemagne.



' Cet accord revêt pour nous une importance stratégique. La combinaison des capacités éprouvées et du savoir-faire étendu de Lockheed Martin avec l'expérience de Rheinmetall dans la fabrication et la production ouvre des opportunités uniques pour les deux parties ', souligne Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall AG.



'Pour l'Allemagne et Rheinmetall, l'accord offre la possibilité de sécuriser des technologies clés et une part significative dans la chaîne de valeur ajoutée pour l'Allemagne ', a-t-il ajouté.



Dans le cadre de cette collaboration, les entreprises exploreront également des opportunités de coopération en R&D, en production, ainsi que dans 'd'autres activités'.







