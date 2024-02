Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: protocole d'accord avec le suédois MilDef information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et MilDef (un groupe suédois proposant des solutions informatiques tactiques de pointes) ont annoncé aujourd'hui un protocole d'accord visant à renforcer la collaboration aérospatiale par le biais de l'offre d'avions de transport tactique C-130J-30 Super Hercules de Lockheed Martin à l'armée de l'air suédoise (SwAF).



Grâce à ce partenariat, les deux organisations identifieront les opportunités de partenariat où les solutions et l'expertise de MilDef peuvent être intégrées dans l'écosystème mondial de l'aérospatiale et de la défense de Lockheed Martin.



'Il existe une proximité naturelle entre MilDef et Lockheed Martin, car nous nous spécialisons dans la prise en charge des demandes de missions véritablement tactiques avec des solutions avancées, éprouvées et intégrées', a déclaré Tony Frese, vice-président du développement commercial pour le secteur d'activité Mobilité aérienne et missions maritimes chez Lockheed Martin.



' Ce partenariat souligne l'importance de la collaboration industrielle pour fournir au client final la meilleure solution possible ', a ajouté Daniel Ljunggren, directeur général du groupe MilDef.





