Lockheed Martin : propose un contrat de F-35 à la Finlande

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin, accompagné par le gouvernement états-unien, annonce avoir soumis une dernière offre au gouvernement finlandais concernant des F-35 de 5e génération pouvant remplacer sa flotte de chasseurs actuelle. Le contrat prévoit notamment de nombreuses opportunités pour l'industrie finlandaise de travailler directement sur la production et le maintien en puissance des F-35, assure Lockheed Martin. 'Le F-35 offrira aux industries finlandaises des possibilités d'emploi de haute technologie qu'aucun autre concurrent ne peut offrir', assure Bridget Lauderdale, vice-présidente et directrice générale du programme F-35. À ce jour, le F-35 a été sélectionné par 13 pays et opère à partir de 27 bases dans le monde entier. Plus de 630 F-35 sont en service aujourd'hui.

