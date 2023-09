Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: propose son Black Hawk au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé son intention de participer au projet de nouvel hélicoptère moyen (NMH) du ministère britannique de la Défense (MOD).



Dans ce cadre, la société a présenté les avantages du choix de l'hélicoptère avancé Sikorsky Black Hawk® pour remplacer la flotte vieillissante d'hélicoptères mixtes du Royaume-Uni.



Lockheed Martin a fait part de son intention de collaborer avec des partenaires britanniques afin de créer 'une multitude d'opportunités pour l'industrie britannique', notamment en matière d'emplois, d'opportunités d'exportation, de fabrication et de développement technologique futur.



Lockheed Martin estime que près de 40 % de la production et de l'assemblage total du Black Hawk pourraient avoir lieu au Royaume-Uni ce qui permettrait de soutenir quelque 660 emplois au Royaume-Uni par an entre 2025 et 2030.





