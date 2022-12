Lockheed Martin : production maximale de l'hélicoptère Sikorsky CH-53K

(AOF) - Entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité, Lockheed Martin annonce que l'US Navy a donné son feu vert pour la production à plein régime de l'hélicoptère Sikorsky CH-53K. La production devrait ainsi se porter à plus de 20 hélicoptères par an dans les années à venir. Dans ce contexte, Sikorsky, une société de Lockheed Martin, achète des matériaux critiques afin de soutenir la construction et la production à plein régime d'hélicoptères CH-53K dans son usine numérique.

"L'augmentation de la production de l'hélicoptère le plus technologiquement avancé au monde permet au Corps des Marines des États-Unis de développer sa flotte de CH-53K King Stallion et de soutenir le succès des missions", a déclaré Bill Falk, directeur du programme CH-53K de Sikorsky. "Cette autorisation de production stabilise la chaîne d'approvisionnement nationale de Sikorsky et témoigne de notre partenariat durable avec le Marine Corps."

Cette décision de production à pleine capacité inspire confiance au réseau diversifié de plus de 200 fournisseurs de CH-53K répartis dans 34 États. L'engagement du Corps des Marines envers le CH-53K permettra aux fournisseurs d'acheter en gros, ce qui permettra de réaliser des économies et de réduire les coûts globaux pour l'armée américaine et les alliés internationaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.