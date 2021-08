Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : présente son usine intelligente de Palmdale information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 12:22









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin dévoile une usine intelligente au sein de Skunk Works, soit la division consacrée aux programmes de développement avancé, à Palmdale (Californie, USA). Ce site de 215 000 pieds carrés dispose de capacités numériques permettant d'incorporer des éléments de fabrication intelligente, d'adopter l'Internet des Objets (IoT) ou encore la réalité augmentée afin de 'fournir rapidement des solutions de pointe à moindre coût et soutenir les États-Unis et leurs alliés'. 'La technologie de notre nouvelle usine de Palmdale nous permet d'aller au-delà d'une fabrication optimisée et de faire un pas vers la prochaine révolution numérique, en stimulant l'innovation et en préservant le leadership de la Californie dans l'industrie aérospatiale', explique en substance Jeff Babione, vice-président et directeur général de Lockheed Martin Skunk Works.

