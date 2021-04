Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : présente ses nouveaux satellites tactiques Cercle Finance • 13/04/2021 à 16:10









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce aujourd'hui que ses nouveaux satellites tactiques (ISR), basés sur le modèle LM 400, permettent de répondre à la demande croissante de capacités de combat spatiales, en fournissant un soutien global et permanent aux combattants. Ces satellites permettent ainsi aux combattants de suivre des cibles en mouvement à longue distance et d'opérer dans des environnements contestés dans des délais réduits, assure le constructeur. Selon Lockheed Matin, les satellites tactiques ISR 'joueront un rôle clé dans le commandement et le contrôle interarmées dans tous les domaines en permettant aux combattants tactiques de mieux utiliser les capacités spatiales.'

