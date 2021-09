Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : présente le LMTX, futur avion ravitailleur information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 16:59









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin présente aujourd'hui le LMXT, un appareil annoncé par l'avionneur comme ' le prochain avion ravitailleur construit en Amérique par des Américains et pour des Américains '. Le LMTX constitue en fait la réponse de Lockheed Martin au programme KC-Y de l'US Air Force, un programme de l'armée visant à faire l'acquisition de 140 à 160 nouveaux avions ravitailleurs. Dans ce cadre, l'avionneur indique avoir pris soin de s'adresser à des fournisseurs américains, nouveaux ou existants, afin de maintenir des emplois manufacturiers de haute technologie et hautement qualifiés sur le sol US. Lockheed Martin précise que le LMXT dispose notamment du premier système de ravitaillement avec rampe/air-air entièrement automatisé au monde et que l'appareil présente une autonomie et une capacité de déchargement de carburant ' considérablement améliorées '.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.44%