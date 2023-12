Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: présentation du F-35A à la Belgique information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 17:15









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir présenté le premier F-35A Lightning II au gouvernement belge lors d'une cérémonie de déploiement dans l'usine de production de F-35 de Lockheed Martin.



'Cet événement marque une étape importante dans l'histoire de l'Armée de l'Air belge et renforce l'alliance entre les États-Unis et la Belgique, un allié clé de l'OTAN', souligne Lockheed Martin.



'L'introduction du F-35 au sein de l'Armée de l'Air belge nous permettra de continuer à remplir toutes nos missions dans les décennies à venir et au-delà', a déclaré en substance le chef d'état-major de la Défense de l'Armée de l'Air belge, l'amiral Michel Hofman.



S'appuyant sur le solide héritage du F-16, le F-35 fournira la prochaine génération de puissance aérienne pour garantir que l'armée de l'air belge puisse remplir ses missions de l'OTAN et protéger les intérêts clés de l'alliance.





