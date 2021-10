Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : poursuite du programme TLS pour l'armée US information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 15:17









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que l'armée américaine, via le Consortium Management Group (CMG)/Consortium for Command, Control and Communications in Cyberspace (C5), lui a attribué un contrat afin de poursuivre le développement du programme Terrestrial Layer System (TLS), qui fournira de nouvelles capacités à l'armée américaine. Lockheed Martin rappelle que dans l'environnement numérique complexe d'aujourd'hui, l'armée américaine cherche à affirmer sa stratégie de supériorité dans le spectre électromagnétique (EMS). Conçu pour les véhicules tactiques, le programme TLS fournira une suite intégrée de capacités de renseignement électromagnétique (SIGINT), de guerre électronique et d'opérations dans le cyberespace pour permettre à la force opérationnelle interarmées conjointe (JADO) de fonctionner. Le contrat portant sur la phase 2 du TLS est évalué à 9,7 M$.

