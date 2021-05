Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : phase retour pour le vaisseau OSIRIS-REx Cercle Finance • 11/05/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - La société Lockheed Martin fait savoir que le vaisseau spatial OSIRIS-REx qu'elle a conçu et construit pour le compte de la NASA a quitté l'astéroïde 'Bennu' avec à son bord bien plus que les 60g de régolithe requis pour étude scientifique. Après une croisière aller-retour de deux ans, 1,4 milliard de milles parcourus, et deux révolutions autour du soleil, le vaisseau rattrapera la trajectoire terrestre en 2023 pour y larguer sa précieuse capsule d'échantillons. Les scientifiques pensent y trouver des vestiges bien conservés des débuts de notre système solaire il y a plus de 4,5 milliards d'années et y déceler des indices sur la formation de la vie sur notre planète. 75% des échantillons seront conservés intacts pour les générations et technologies futures. OSIRIS-REx est la première mission de la NASA à collecter du matériel sur un astéroïde. Il représente également le plus grand échantillon collecté par une mission de la NASA depuis Apollo.

