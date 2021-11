Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : partenariat d'apprentissage avec l'UTA information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce la création d'un nouveau programme d'apprentissage pratique à destination des étudiants de l'Université du Texas à Arlington (UTA). Lancé cette année, le programme UTA College Work Experience (CWEP) mettra jusqu'à 5,2 millions de dollars à la disposition des étudiants éligibles pour acquérir des compétences professionnelles concrètes en occupant des postes rémunérés chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control à Grand Prairie, au Texas. Ce programme unique est le deuxième du genre entre Lockheed Martin et une université. 'En offrant aux étudiants de l'UTA une expérience concrète via le programme CWEP, nous aidons à développer la prochaine génération de talents dont notre industrie a besoin en ce moment ', a déclaré Monet Nathaniel, vice-président des ressources humaines chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

