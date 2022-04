Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: partenaire de l'australien GWEO information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 16:09









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir été sélectionné comme partenaire industriel stratégique de GWEO, une entreprise australienne d'armes guidées et de munitions explosives.



Cette annonce ouvre la voie et fixe les conditions de l'autonomie de l'Australie, soutenant les capacités de défense souveraine dont le pays a besoin pour conserver un avantage décisif dans tous les domaines, assure Lockheed Martin.



'Nous répondrons aux attentes du gouvernement australien en développant une main-d'oeuvre locale qualifiée et en travaillant avec les petites et moyennes entreprises australiennes pour renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement', a déclaré Warren McDonald AO, directeur général de Lockheed Martin Australie et Nouvelle-Zélande.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE +1.78%