Lockheed Martin : ouvre une usine de missiles hypersoniques

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce aujourd'hui avoir inauguré un centre de production dédié à la fabrication de missiles hypersoniques à Courtland (Alabama), dans le cadre d'une étroite collaboration avec le département de la Défense des Etats-Unis. L'idée est de développer les capacités de frappe hypersonique les plus avancées en utilisant les meilleures technologies numériques de l'entreprise, souligne Lockheed Martin. La production au sein du site s'appuiera en effet, dès le début 2022, sur l'Intelligent Factory Framework, un réseau qui permettra de relier numériquement les installations de production et les actifs de l'entreprise pour permettre de suivre le bon fonctionnement et l'état des opérations. ' Les capacités de frappe hypersoniques sont essentielles pour lutter contre les menaces en constante évolution', affirme Jay Pitman, vice-président Air Dominance and Strike Weapons chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

