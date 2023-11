Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: ouvre une installation à Huntsville information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a ouvert aujourd'hui une installation d'ingénierie de 16,5 millions de dollars sur son campus de Huntsville, introduisant ainsi davantage de capacités pour l'innovation en matière de défense antimissile dans le nord de l'Alabama.



Ce nouveau laboratoire d'intégration de systèmes de missiles (MSIL) est l'endroit où Lockheed Martin prévoit de mener le développement, les tests et l'intégration de systèmes pour le prochain intercepteur de défense antimissile balistique à longue portée du pays - l'intercepteur de nouvelle génération (NGI) pour l'Agence américaine de défense antimissile (MDA).



Le MSIL abritera également un centre d'ingénierie numérique et une infrastructure clé pour créer et maintenir un fil numérique tout au long du processus d'intégration.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -0.18%