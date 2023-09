Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: ouvre un centre d'opérations 'futuriste' information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son centre d'opérations du futur constitué d'un banc d'essai technologique qui permettra de montrer comment les opérateurs de satellites de demain seront capables de gérer simultanément plusieurs missions spatiales à l'aide d'une infrastructure cloud sécurisée et basée sur le Web.



Les capacités d'automatisation et d'intelligence artificielle/apprentissage automatique du centre lui permettront ainsi de tester la gestion des constellations de satellites de presque toutes les tailles.



Autofinancé par Lockheed Martin, ce centre d'opérations présenté comme 'futuriste' est situé sur le campus de l'entreprise près de Denver (Colorado) et utilisera notamment les logiciels éprouvés Compass™ Mission Planning et Horizon™ Command and Control (C2).





