Lockheed Martin: nouvelle technologie sur le simulateur TF50

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir intégré la dernière technologie de réalité augmentée (RA) de Red 6 sur son simulateur de vol destiné à former les pilotes sur le chasseur léger d'entraînement TF-50.



Cette intégration a pour but d'augmenter la préparation des pilotes avec moins d'heures de vol.



'Cette étape démontre l'engagement de Lockheed Martin à répondre aux besoins des clients et à faire progresser les solutions de sécurité du 21e siècle grâce à des investissements numériques ciblés et à des partenariats stratégiques', a déclaré OJ Sanchez, vice-président et directeur général d'Integrated Fighter Group chez Lockheed Martin.



Depuis l'annonce de leur partenariat, Red 6 et Lockheed Martin poursuivent leur étroite collaboration sur la formation aux missions avancées dans des environnements réels, virtuels et constructifs et ont récemment annoncé un partenariat élargi grâce à un nouvel accord Mentor-Protégé.





