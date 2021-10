Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : nouvelle étape dans les armes laser information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 16:38









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir achevé avec succès les tests en usine de son laser aéroporté à haute énergie (AHEL), une technologie qui va maintenant être testée par l'armée américaine, aussi bien au sol qu'en vol, à bord d'un AC-130J. Rick Cordaro, vice-président de Lockheed Martin Advanced Product Solutions a salué les avancées importantes réalisées dans le développement de systèmes d'armes laser. 'Notre technologie est prête à être déployée dès aujourd'hui', a-t-il assuré. En juillet 2021, le Naval Surface Warfare Center avait attribué à Lockheed Martin un contrat de 12 millions de dollars de cinq ans pour les services techniques, l'intégration, les tests et la démonstration du système AHEL.

