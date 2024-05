Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: nouvelle entrée au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé l'élection de Dr Heather Wilson à son conseil d'administration avec effet immédiat.



Jim Taiclet, dirigeant de Lockheed Martin, met en avant ' ses vastes connaissances et son expérience de leadership ', soulignant son ' apport précieux pour l'innovation et les solutions de sécurité de l'entreprise '.



Le Dr Wilson a été secrétaire de l'US Air Force, présidente de l'Université du Texas à El Paso, et représentante du Nouveau-Mexique à la Chambre des représentants des États-Unis.



Elle est considérée comme une administratrice indépendante et rejoindra le comité des affaires classifiées et de la sécurité.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE -0.35%