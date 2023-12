Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: nouveau missile livré à l'armée américaine information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 17:06









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir franchi 'une étape majeure en matière de modernisation' avec la livraison des premiers missiles de frappe de précision (PrSM) à l'armée américaine.



Ces premières livraisons interviennent après le succès des essais réalisés au mois de novembre, au White Sands Missile Range (Nouveau-Mexique).



'Grâce à l'étroite collaboration entre les équipes de l'armée et de Lockheed Martin, nous avons accéléré le programme de développement du PrSM selon un calendrier agressif pour livrer ce missile de nouvelle génération plus rapidement que jamais', a déclaré Jay Price, vice-président des tirs de précision chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control.







