Lockheed Martin: nouveau lanceur de rocket pour l'armée US

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé hier soir avoir livré le premier engin lanceur de rocket à lancement multiple (MLRS) M270A2 à l'armée américaine.



' Cette livraison représente une étape importante pour Lockheed Martin, car le système modernisé soutiendra l'armée et ses partenaires alliés pendant des décennies ', a déclaré Jay Price, vice-président de Precision Fires pour Lockheed Martin Missiles and Fire Control. '



Lockheed Martin, en partenariat avec le Red River Army Depot, modernise le M270 avec un tout nouveau moteur de 600 chevaux, une cabine blindée améliorée et un système de contrôle de tir commun (CFCS).



La restauration complète garantit que le lanceur de la série M270 reste très efficace et fiable pour servir l'armée américaine et les pays partenaires jusqu'en 2050.





