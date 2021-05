Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : nomme un nouveau dirigeant du programme IFG Cercle Finance • 18/05/2021 à 16:01









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé qu'OJ Sanchez a été nommé vice-président et directeur général de son programme Integrated Fighter Group (IFG). Il succède ainsi à Bridget Lauderdale qui a récemment été nommée vice-présidente et directrice générale du programme F-35 Lightning II. A travers sa nouvelle fonction, OJ Sanchez aura la responsabilité du développement, de la fabrication et de la maintenance des programmes F-16 et F-22 ainsi que des partenariats internationaux T-50, K-FX et J-FX, détaille Lockheed Martin. Jusqu'alors, OJ Sanchez occupait les fonctions de vice-président et de directeur général du programme F-22. Il a également occupé des postes de haute direction dans le cadre du programme F-35, souligne l'avionneur.

