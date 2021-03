Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : nomme un nouveau directeur à Greenville Cercle Finance • 31/03/2021 à 17:03









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce la nomination à compter du 3 mai de Walt Lindsley en tant que directeur général du site de production de Greenville (Caroline du Sud), succédant ainsi à Mike Fox, qui prendra sa retraite en juin après 18 années passées dans l'entreprise. Jusqu'à présent, Walt Lindsley était le directeur responsable des modifications, des mises à niveau et de la révision (MUO) des opérations de maintenance chez Lockheed Martin. La nouvelle recrue sera désormais responsable des quelque 700 personnes travaillant sur ce site qui abrite notamment la ligne de production des F-16. Avant de rejoindre Lockheed Martin en 2018, Walt Lindsley a servi 36 ans dans l'US Air Force.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE -0.49%