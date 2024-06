Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: moteurs modernisés pour le Black Hawk information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que deux moteurs T901 améliorés sont arrivés chez Sikorsky, marquant une nouvelle phase de modernisation des hélicoptères Black Hawk.



Fabriqués par GE Aerospace, ces moteurs augmentent les performances du UH-60M Black Hawk de 50 % et améliorent l'efficacité énergétique, offrant ainsi à l'armée plus d'options pour les missions sans nécessiter de réingénierie coûteuse, indique Lockheed.



Sikorsky prévoit d'installer ces moteurs dans deux Black Hawk pour des tests au sol et en vol, accélérant ainsi le programme d'essais.



Plusieurs étapes clés ont déjà été franchies pour cette intégration, notamment la réussite des revues de conception et les tests de qualification logicielle.



La modernisation des Black Hawk permettra d'améliorer la sécurité, la disponibilité des missions et réduire les coûts de maintenance.





