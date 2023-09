Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: mise en orbite réussie de 10 satellites information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 13:05









(CercleFinance.com) - La société Lockheed Martin a annoncé ce weekend que les dix satellites qu'elle a construits ont été déployés avec succès en orbite terrestre basse (LEO) à l'appui de la mission Tranche 0 Transport Layer (T0TL) de l'Agence de développement spatial (SDA).



La mission T0TL de la SDA est une constellation LEO qui doit démontrer une communication à faible latence et fournir un réseau résilient de capacités intégrées.



Les petits satellites ont été lancés à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie.



Lockheed Martin construit actuellement 42 satellites pour la couche de transport Tranche 1 (T1TL) de SDA et a récemment obtenu un accord pour construire 36 des 72 satellites bêta de SDA pour sa constellation de couche de transport Tranche 2 (T2TL).



Les satellites T1TL et T2TL Beta seront assemblés, intégrés et testés dans la nouvelle installation de traitement des petits satellites (smallsat) de Lockheed Martin, conçue pour la livraison en grand volume de satellites complets.





