Lockheed Martin: livre un système de missile aux USA

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré avec succès au Commandement des opérations spéciales des États-Unis (USSOCOM) le système de missile Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) pour le véhicule tactique JLTV.



'La combinaison des capacités de frappe à longue portée et de précision de Spike NLOS avec l'agilité supérieure du JLTV se traduira par une mobilité et une efficacité de mission de niveau supérieur pour nos opérateurs', a déclaré Jerry Brode, vice-président des systèmes de combat rapproché chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control .



'L'imagerie vidéo en temps réel de ce système d'arme avancé permet aux opérateurs de modifier ou d'interrompre la mission en route vers une cible, offrant aux utilisateurs plus d'options dans les moments critiques', a-t-il ajouté.





