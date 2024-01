Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: livre un 75e radar APY-9 à l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin - sous contrat avec Northrop Grumman avec l'E-2D Advanced Hawkeye de l'US Navy - annonce avoir livré un 75e radar APY-9 à l'US Navy.



'En tant que capteur principal de l'E-2D, le radar APY-9 a une longue tradition de dissuasion pour une sécurité renforcée au 21e siècle', a expliqué en substance Chandra Marshall, vice-présidente de l'activité Radar & Sensor Systems de Lockheed Martin.



L'E-2 (construit par Northrop Grumman) est désormais considéré comme les 'yeux de la flotte' de la Marine en raison de sa capacité à surveiller simultanément les airs, les terres et les mers grâce aux capacités technologiques du radar APY-9 de Lockheed Martin.



Lockheed Martin que l'US Navy a financé 80 des 86 appareils de l'actuel programme. Le Japon a aussi acheté 18 appareils quand la France en a acquis trois.



Au regard de la demande, Lockheed estime que la production du radar APY-9 devrait s'étirer jusqu'à la fin des années 2020 avec un programme de modernisation et de maintenance jusque dans les années 2040.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE +0.50%