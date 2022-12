Lockheed Martin: livre un 1er système Typhon à l'armée US information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 15:18

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré une première batterie lance-missile de moyenne portée (MRC), baptisée Typhon, au Bureau des capacités rapides et des technologies critiques de l'armée américaine (RCCTO).



Le MRC permet de faire face aux menaces de surface et répond à la priorité de l'armée US, à savoir sa modernisation via le développement et la mise en service de nouvelles capacités de tir de précision à longue portée.



'Notre collaboration avec l'armée américaine nous a permis de mieux comprendre ses besoins les plus critiques', explique Joe DePietro, directeur général et vice-président de Lockheed Martin. 'Nous avons créé de nouvelles capacités en nous appuyant sur des technologies existantes et évolutives afin de nous assurer que nos combattants soient fins prêts'.



Le lieutenant-général Robert Rasch, directeur du RCCTO rappelle par ailleurs que le projet est passé d'une feuille de papier vierge en juillet 2020 à un MRC aux mains des soldats en à peine plus de deux ans.