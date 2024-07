Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: livre un 1er Super Hercules dans l'Ohio information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 16:22









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré le premier des huit avions de transport C-130J-30 Super Hercules à la base de réserve aérienne de Youngstown, dans l'Ohio.



Ce modèle permettra d'ajouter une nouvelle capacité de mission, en l'occurrence la pulvérisation aérienne, afin d'éliminer les insectes nuisibles.



Le 910th Airlift Wing, qui utilise des C-130 depuis 1981, bénéficiera ainsi d'une meilleure capacité de transport tactique et de mission de pulvérisation avec cette nouvelle flotte.



Le C-130J Super Hercules, reconnu pour sa polyvalence, est désormais utilisé dans 19 types de missions uniques à travers le monde.





