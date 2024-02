Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: livre un 1er C-130 mis à jour à la Norvège information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré le premier des quatre avions de transport tactiques C-130J-30 Super Hercules dotés de la mise à niveau Block 8.1 destinés à la Royal Norwegian Air Force (RnoAF).



La RNoAF exploite une flotte de C-130J-30 depuis 2008. Lockheed Martin est en charge de l'installation du kit de mise à niveau Block 8.1 sur ces appareils sur son site de Greenville, en Caroline du Sud.



Le premier appareil livré a été transporté de Greenville par un équipage de la RNoAF vers la Norvège, où ces Super Hercules sont exploités par la base aérienne de Gardermoen du 335e Escadron.



Lockheed Martin précise que la mise à niveau Block 8.1 contient des extensions logicielles et matérielles qui offrent une plus grande portée mondiale, une navigation améliorée et des capacités défensives supplémentaires.







