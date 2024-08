Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: livre le 23e VH-92A au Marine Corps U S information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que le Corps des Marines des États-Unis a officiellement reçu le 23e et dernier hélicoptère présidentiel de nouvelle génération VH-92A, construit par Sikorsky, marquant une étape clé pour l'entreprise, qui transporte les présidents américains depuis 1957.



Cet hélicoptère, conçu pour assurer le transport du président et du vice-président des États-Unis, renforce les capacités de cette mission essentielle.



Le programme VH-92A a respecté le budget et le calendrier prévus, et garantit une rentabilité à long terme grâce à l'utilisation de l'avion Sikorsky S-92 modifié pour cette mission spécifique, souligne Lockheed.





