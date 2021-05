Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : livre des missiles PAC-3 à la Suède Cercle Finance • 10/05/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré ses premiers missiles intercepteurs Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) à la Suède en avril, fournissant ainsi au pays 'le missile de défense aérienne le plus avancé au monde' utilisant la technologie Hit-to-Kill pour se défendre contre les menaces entrantes. 'Nous sommes fiers de fournir cette capacité avancée à la Suède afin qu'elle puisse mieux défendre ses forces armées, ses citoyens et ses infrastructures', a déclaré Brenda Davidson, vice-présidente des programmes PAC-3, Lockheed Martin Missiles et la lutte contre les incendies.

